Dilettanti/2 Il progetto

È la settimana delle decisioni in casa Formigine. Il gruppo di imprenditori (fra cui un formiginese doc e uno di Sassuolo) che ha incontrato nei giorni scorsi il patron Marcello Masi deciderà entro oggi se proseguire con il passo decisivo o meno nella trattativa per l’acquisizione della società verdeblù di Eccellenza, che così dopo una vita passerebbe di mano visto che Masi è al timone dal 1974. Uno dei collanti del nuovo gruppo, anche se non sarà uno dei soci, è il geometra Marcello Ascari, figura centrale fin qui che potrebbe in caso di buona fine dell’operazione entrare come consigliere in società. Nel caso di via libera la parte sportiva del nuovo Formigine è già stata delineata: il direttore sportivo sarà Gabriele Castelli, protagonista negli anni scorsi della scalata della Pgs Smile e già a Formigine, mentre per la panchina la scelta cadrà su Francesco Cattani (foto), formiginese doc, reduce dalle ultime stagioni vissute fra Castelfranco, Cittadella e Castelvetro, che è stato il profilo prescelto rispetto ai nomi di cui si era parlato di Mirko Fontana ed Enrico Frigieri. Secondo quanto si apprende le parti si sono sentite anche ieri sera e oggi dovrebbe arrivare la comunicazione sul futuro del club verdeblù.

d.s.