Disco rosso. Appignanese ko all’ultimo secondo

PORTO SANT’ELPDIO

2

APPIGNANESE

1

: Faini, Misin (44’ st Gabaldi), Fuglini, Capiato, Carafa, Squarcia, Amici (41’ st Rubicini), Forò (18’ st Carillo), Gibellieri, Mannozzi, Santori (16’ st Tiago Vallasciani). All. Palladini.

APPIGNANESE: Pettinari, Picchio (46’ Pistelli), Pierantonelli, Tarquini, Fagiani, Argalia, Gesuelli, Nicola Gagliardini (23’ st Raponi), Carboni (73’ Zitti), Medei (33’ st Edoardo Gagliardini), Lasku (28’ st Galassi). All. Cantatore.

Arbitro: Malascorta di Jesi.

Reti: 1’ Gibellieri, 25’st Medei, 50’st Carafa.

Note: espulso al 26’st Argalia (doppio giallo).

Inizio di nuovo anno amaro per l’Appignanese che deve arrendersi in trasferta contro il Porto Sant’Elpidio. Dopo appena un minuto Pettinari viene battuto dal colpo di testa di Gibellieri. Al ritorno dagli spogliatoi l’Appignanese manovra bene e trova il pareggio con un gran gol di Medei dal vertice dell’area. Entusiasmo che dura poco, perché un minuto dopo Argalia subisce il secondo giallo e lascia gli ospiti in dieci. All’ultimo secondo il gol di Carafa fa crollare il muro appignanese.