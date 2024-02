Disco rosso. Corridonia, niente da fare con l’Atletico Centobuchi

ATLETICO CENTOBUCHI

3

CORRIDONIA

0

ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Filipponi, Fabi Cannella, Veccia, De Cesaris, Stacchiotti (41’ st Lanzano), D’Intino (16’ st Zadro), Pietropaolo, Galli, Napolano, Cialini (41’ st Sharif). All. Fusco.

CORRIDONIA: Piergiacomi, Marinelli (37’ st Marcelletti), Mariani, Del Moro (31’ st Garbuglia), Romagnoli, Cesca, Zazzetti (10’ st Bontempo), Ciucci (14’ st Piccinini), Borioni (7’ st Monti), Ruzzier, Cornero. All. Fondati.

Arbitro: Pigliacampo di Pesaro.

Reti: 20’ st, 30’ st Napolano, 25’ st Cialini.

Note. Espulsi: Di Francesco, Romagnoli e Vagni.

Cade in trasferta il Corridonia con i locali che segnano nel secondo tempo. Nella ripresa in 10 minuti i padroni di casa mettono a segno tre reti. Cialini viene steso al limite dell’area da Romagnoli, che si becca anche il rosso. Sulla punizione Napolano non lascia scampo a Piergiacomi. Dopo Napolano serve un assist al bacio per Cialini che entra in area e raddoppia. Altri cinque giri di lancette e Napolano a tu per tu con Piergiacomi non sbaglia.