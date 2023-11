Disponibili i biglietti per un’altra trasferta. Tifosi con la valigia in mano

Sono già pronti a rimettersi in viaggio i tifosi del Rimini. Oltre 150 quelli che lunedì sera hanno raggiunto lo stadio Adriatico di Pescara e hanno esultato al gol del pareggio di Morra. Ma alcuni di loro certamente ci saranno anche domani pomeriggio (calcio d’inizio alle 18) allo stadio Silvio Piola di Vercelli per il recupero contro il Sestri Levante. E sempre con il biglietto già in tasca. Tagliandi che si possono acquistare in tutti i punti vendita Etes (a Rimini è la Tabaccheria Pruccoli) e online sul sito www.etes.it. I biglietti, in prevendita, si potranno acquistare fino alle 19 di oggi. Il giorno della gara non sarà possibile emettere i biglietti per il settore ospiti. Per il settore Tribuna laterale il costo del tagliando intero è di 25 euro, 20 euro ridotto. Per la Curva Est settore ospiti il prezzo è unico e di 12 euro. "Si consiglia ai tifosi biancorossi – dicono dal club di Piazzale del Popolo – che volessero acquistare il biglietto di tribuna di prendere il settore est".