Divisione calcio paralimpico. Un Samba più forte del freddo si tiene la vetta con una doppietta

Non li ha fermati nemmeno il freddo polare. Hanno fatto una bella doppietta i ragazzi del Samba Rimini nella seconda tappa del campionato Dcps (terzo livello) andata in scena domenica scorsa a Osimo. I biancorossi che hanno subito vinto la prima partita contro il Castelfidardo con un autoritario 6-3. Grandi protagonisti il capitano Edoardo Mancino e il numero sette Gianmaria Soleri, entrambi autori di una tripletta. Combattuta anche la seconda sfida contro l’Anthropos, terminata 5-2. Bomber Soleri ha confermato di avere il piede caldo con un’altra tripletta mentre Mancino si è sacrificato con molti ripiegamenti difensivi (due gol letteralmente salvati sulla riga di porta). Doppietta anche per Filippo Matteini con la maglia numero nove. Nel complesso ottima la prestazione di tutta la squadra. Alla giornata ha presenziato anche il fischietto di serie A della sezione di Macerata Juan Luca Sacchi che ha arbitrato la partita Union Picena-Anthropos, ma ha anche effettuato l’appello ai ragazzi biancorossi prima di cominciare e infine ha ricevuto in omaggio un pallone firmato da tutti i giocatori. Prossimo appuntamento a Rimini il 18 gennaio per la terza giornata con Samba Rimini che vorrà continuare a giocarsi il primo posto del girone assieme all’Union Picena. Una doppietta decisamente importante, quindi, per i giocatori in maglia a scacchi che già nelle prime due gare di campionato, al debutto della stagione agonistica, sempre a Osimo, avevano messo insieme una vittoria e una sconfitta.

In quell’occasione una bella vittoria contro l’Anthropos (6-3). Ottima la prestazione di tutta la squadra romagnola ma il grande protagonista è stato senza dubbio Gianmaria Soleri, autore di quattro reti con il suo sinistro telecomandato. Prodezza anche per il capitano Edoardo Mancino con un destro a giro sotto l’incrocio alla Del Piero. Tra i marcatori anche il difensore Valerio Pettini con un coast to coast decorato dalla ciliegina sulla torta, un destro imparabile. Nella seconda partita invece una battuta d’arresto contro l’Union Picena (7-2). La formazione Samba Rimini dell’ultima trasferta a Osimo: Quatrini, Pettini, Picaku, Evangelisti, Mancino, Soleri, Matteini Frascarelli. All.: Maisto.