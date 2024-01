Divisione della posta in palio. L’Aurora Treia prova a scappare. Il Potenza Picena la riprende

AURORA

1

POTENZA PICENA

1

AURORA : Cartechini, Armellini, Cervigni, Petruzzelli, Filacaro (70’ Andreucci), Palazzetti, Marchetti, Ghannaoui, Cela (70’ Cardinali), Pucci (83’ Massini), Ferreyra. All.: Moretti.

POTENZA PICENA: Giachetta, Wahi, Rossini, Perfetti, David Nasif, Cerquozzi, Ruggeri (90’ Perrella), Micheli, Prosperi (75’ Pietrani), Giaccaglia (67’ Nardacchione), Vecchione.

Arbitro: Chiariotti di Macerata.

Reti: 30’ Ghannaoui, 9’ st Prosperi.

L’Aurora al 6’ si rende pericolosa con Cela che manda di poco sopra la traversa. Al 30’ l’Aurora si porta in vantaggio: la punizione di Pucci viene respinta e finisce tra i piedi di Ghannaoui la cui conclusione termina in rete. La reazione ospite non si fa attendere, ci pensa Cartechini a neutralizzare il tentativo di David Nasif. Il pareggio del Potenza Picena arriva al primo affondo della ripresa: è il 54’ quando il tiro di Ruggeri è deviato da Cartechini, sulla ribattuta Prosperi calcia il pallone che prima sbatte sulla traversa e poi attraversa la linea di porta. La terna arbitrale attende qualche secondo prima di convalidare il gol. Al 79’ Ruggeri fa tremare la traversa da calcio di punizione. Un minuto dopo Pietrani appoggia per Vecchione che solo in area grazia Cartechini gettando il pallone sul fondo.