’Divorzio’ alla Carrarese. Zoran Gjorgiev lascia la guida delle giovanili per impegni di lavoro

La notizia di giornata arriva non dalla prima squadra ma dal settore giovanile azzurro con l’interruzione consensuale e immediata del rapporto di collaborazione tra il responsabile Zoran Gjorgiev e la Carrarese. "Una conclusione anticipata concordata in via amichevole tra le parti – si legge nel comunicato diramato dalla società di piazza Vittorio Veneto – per sopraggiunti impegni lavorativi del tecnico macedone. La Carrarese Calcio 1908 ringrazia Zoran per la professionalità e l’impegno profuso nei sedici mesi alla guida del settore giovanile azzurro. L’occasione è gradita per augurare allo stesso le migliori fortune per il proseguimento della propria carriera; contestualmente Zoran esprime la propria gratitudine nei confronti della società per l’occasione concessa e rivolge un saluto sincero a tutto il mondo azzurro".

Vedremo nei prossimi giorni se e come la Carrarese avrà intenzione di colmare questo ’vuoto’ visto che la stagione agonistica non è neanche a metà del suo svolgimento.

Ieri pomeriggio niente sgambata con gli Allievi per la prima squadra che ha effettuato, invece, una mini partitella interna a campo ridotto. Stanno migliorando le condizioni di Manuel Cicconi che, però, non sta facendo ancora tutto il lavoro con la squadra. Soltanto nell’immediata vigilia il tecnico veneto prenderà una decisione su un suo eventuale utilizzo.

Gianluca Bondielli