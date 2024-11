Domenica allo stadio del Conero. La Maceratese ad Ancona: "Pensiamo solo a vincere»

Quattordici i punti che dividono la Maceratese (21) dai Portuali Dorica (7) e domenica i biancorossi giocheranno al Del Conero una partita in cui sono i favoriti. "Non so – dice l’argentino Franco Grillo, difensore della Maceratese – se siamo effettivamente i favoriti in un’Eccellenza in cui non ci sono risultati scontati e i rischi sono sempre dietro l’angolo. Noi dobbiamo affrontare la gara con il massimo impegno e andare avanti per la nostra strada sapendo che ci servono tre punti. Non dobbiamo guardare chi abbiamo davanti, ma pensare di tornare a casa con l’intero bottino". Sono trascorse 10 giornate e i i biancorossi hanno 21 punti, uno in meno delle leader Chiesanuova e K Sport Montecchio Gallo. "È ancora presto per stilare bilanci, dobbiamo continuare su questa strada e a fare il lavoro chiesto dall’allenatore. Sappiamo di dovere migliorare perché è quanto chiesto dal tecnico e quanto vogliamo noi. C’è da migliorare perché dobbiamo rappresentare al meglio questa maglia". C’è da crescere, ma dove in particolare? "Non c’è un settore specifico, noi dobbiamo migliorare in ogni fase della gara perché solo in questa maniera potremo soddisfare le ambizioni di tutti". In questo cammino la Maceratese è stata però eliminata dalla Coppa Italia. "Siamo dispiaciuti perché noi vorremmo vincere ogni partita. Adesso dobbiamo concentrarci sul campionato". Grillo è alla terza stagione in Italia. "Sono di Buenos Aires, nelle prime due stagioni ho giocato a Jesi e adesso sono a Macerata. Conoscevo la tifoseria e la forza della Maceratese – conclude – e quindi ho firmato subito sapendo che avrei incontrato una grande realtà calcistica, poi ho scoperto anche una bella città".