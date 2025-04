Domenica calcistica: solo Prima categoria in campo, Promozione ferma

Domenica calcistica ’dimezzata’ nei campionati dilettantistici dove giocherà solo la Prima categoria, oltre allo spareggio di Seconda di cui riferiamo a parte. Il campionato di Promozione è invece fermo per due settimane e riprenderà il 27 aprile.

In Prima categoria (28ª giornata) l’interesse è focalizzato sulle partite che riguardano le prime due in classifica separate da un solo punto. Entrambe giocheranno in casa: la capolista Santerenzina riceverà il Brugnato ed il Marolacquasanta il fanalino di coda Castelnovese. Dopo queste sfide ci sarà la sosta pasquale, alla ripresa il 27 aprile in programma lo scontro diretto al Tanca fra Marolacquasanta e Santerenzina.

Il programma: