Domenica la Pianese va a caccia del riscatto. Sfida con il neopromosso Campobasso

La Pianese è tornata ad allenarsi ieri pomeriggio a Piancastagnaio dopo il rientro dalle Marche, dove nella giornata di martedì Simeoni e compagni avevano effettuato una seduta leggera prima di rientrare in sede.

La prossima partita per i bianconeri è quella, almeno sulla carta, più abbordabile nella prima fase del campionato in quanto il Campobasso è una neopromossa dalla D al pari degli amiatini. I molisani, guidati dall’esperto tecnico Braglia arrivano però dal successo per 2-0 sul Legnago di Gastaldello di sabato con cui hanno riscattato il ko di misura della prima giornata ad Arezzo. Realisticamente quindi si tratta di uno scontro diretto per la salvezza anche se è ancora prestissimo: vincere domenica in ogni caso sarebbe un ottimo toccasana per il morale di un gruppo che nelle prime due partite contro due delle grandi favorite alla vittoria finale, ha saputo giocarsela alla pari raccogliendo meno di quanto avrebbe meritato.

Dopo il Campobasso il calendario tornerà in salita con gli impegni contro Pescara e Virtus Entella: anche per questo la sfida di domenica ha già una importanza notevole nel cammino dei ragazzi di mister Fabio Prosperi. La società in merito alla sfida di domenica alle 16.15 ha comunicato che i biglietti saranno in vendita fino al giorno della partita. Sarà possibile acquistare i tagliandi in tutti i punti vendita Ciaotickets e online su Ciaotickets.com. All’ingresso dello stadio dovrà essere mostrato un documento di identità. Si ricorda che per tutti i bambini che non abbiano compiuto l’ottavo anno di età al momento della partita, l’ingresso è gratuito. I prezzi variano dai 30 euro (più prevendita) per la tribuna d’onore ai 10 (più prevendita) per la tribuna ridotto per gli under 18 e gli over 65. Per il settore ospiti, i biglietti saranno in vendita fino alle 19 di sabato. Il prezzo dell’ingresso per il settore ospiti è di 15 euro (più prevendita). In vista di domenica Prosperi potrebbe optare per uno o due cambi rispetto all’undici che ha comunque ben figurato al Del Duca di Ascoli. Il francese Remy e il ghanese Odjer, ad esempio, scalpitano per esordire in campionato dal primo minuto dopo due subentri nelle prime giornate.

Guido De Leo