Domenica Terranuova Traiana-Livorno. Dove si giocherà?

Arezzo, 01 aprile 2025 – Quella di domenica potrebbe essere una giornata davvero speciale per il popolo amaranto. Il Livorno infatti, in caso di vittoria con il Terranuova Traiana, sarà matematicamente promosso in lega pro a quattro giornate dal termine del campionato. Infatti i punti di vantaggio sulla Fulgens Foligno sono 13 e in caso di successo contro i valdarnesi, i labronici festeggerebbero la matematica promozione. Naturalmente in casa biancorossa i propositi sono ben diversi e si cercherà di fare di tutto per evitarlo. Troppo importante infatti è conquistare punti anche contro la capolista. C'è poi il tema dell'ordine pubblico. Quanti saranno i tifosi del Livorno che arriveranno in Valdarno? Considerato che la partita sarà decisiva ai fini della promozione in lega pro non è impossibile prevedere una grossa affluenza dalla città tirrenica. Come pietra di paragone prendiamo la recente trasferta a Grosseto, dove i supporter amaranto si sono presentati 1.500. Difficile che in una partita che vale una stagione il contingente di tifosi sia minore, anzi, potrebbe essere addirittura maggiore, al punto da sfiorare le 2.000 unità. La domanda quindi che ci poniamo in queste ore è "dove sarà giocata la partita?"

Il Mario Matteini può contenere, nel settore ospiti, 400 tifosi, obiettivamente troppo pochi per la richiesta di biglietti che arriverà da Livorno. Ma la società valdarnese farà di tutto per evitare lo spostamento, magari al Brilli Peri di Montevarchi. Ieri c'è stato un sopralluogo allo stadio con Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e l'ufficio tecnico del Comune, ma ogni decisione in merito sarà presa domani mattina, quando è previsto un tavolo tecnico ad Arezzo con Prefetto e Questore. La posizione del Terranuova Traiana è quella di giocare al Matteini, assegnando la tribuna centrale ai tifosi del Livorno (750 posti) e la gradinata ai locali (400 posti). L’idea è quella di far parcheggiare le auto dei tifosi amaranto in zona Fimer e poi, lungo il Ciuffenna, farli entrare all'interno dell'impianto attraverso ingresso lato fiume (la nuova via di fuga aperta di recente) che sbarca direttamente in tribuna. Ma l'ultima parola, ovviamente, spetterà a Prefetto e Questore.

L'alternativa al Matteini è lo stadio Brilli Peri di Montevarchi. In caso di affluenza massiccia, ai supporter labronici potrebbero essere destinate le due curve e la gradinata, per complessivi 2.000 posti. La tribuna centrale e laterale (1.000 posti) sarebbe invece destinata ai tifosi di casa. Ma per ora sono tutte supposizioni. Vedremo domani…