Dopo Del Grosso il Montevarchi saluta l’ad Romei

Brusco risveglio per l’Aquila dopo il tris al Grosseto per due addii pesanti. A quello del direttore sportivo Nicola Del Grosso, da noi anticipato e ufficializzato domenica sera dal Montevarchi, si sono sommate ieri le dimissioni da amministratore delegato e membro del Cda di Andrea Romei, tra gli artefici della rinascita del 2011 e quattro anni prima fondatore dell’Audax. Irrevocabile, la scelta è motivata impegni professionali ma, ha aggiunto Romei, anche "dalla stanchezza di dover sopportare ancora critiche e polemiche spesso strumentali, fuori dal coro e, talvolta, accompagnate da pesanti offese".

Si dedicherà solo ai lavori dell’antistadio e lascia rivendicando i 5 campionati vinti e una storica promozione in C, categoria poi conservata per una stagione. Toccherà al direttivo individuare il nuovo ad mentre al posto di Del Grosso è in arrivo Donello Resti ora al Terranuova Traiana. Da sciogliere infine il nodo Beoni. Trattenerlo sarebbe logico pur se, parole del mister, "un matrimonio si fa in due".