DOPO IL CAOS-elezioni. Battistini: Va evitato il commissariamento del Comitato lombardo

Dopo il caos venutosi a creare a seguito delle elezioni per il rinnovamento di tutte le cariche del Comitato Regionale Lombardia Lnd Figc (conferma per Sergio Pedrazzini presidente, ma in consiglio ci vanno i rappresentanti della lista avversaria), va registrato l’intervento della candidata sconfitta Valentina Battistini. "E’ innegabile il risultato elettorale raggiunto. In Lombardia la nostra lista ha ottenuto 34 cariche su 36: 12 consiglieri regionali su 13, 18 delegati assembleari su 18 e 5 revisori dei conti su 5". E ancora: "Lo scarto tra me e Pedrazzini è stato banale ma va rispettato. Si è provveduto a richiedere l’immediata convocazione del primo Consiglio Direttivo per poter stabilire le nomine del Vice Presidente Vicario e Vicepresidente nonché la distribuzione delle relative cariche operative per garantire fin da subito la gestione amministrativa e sportiva. Allo stato attuale tale richiesta non è stata adempiuta e questo porterebbe, in caso di dimissioni del Presidente Pedrazzini, un ipotetico commissariamento del CRL... Intendo chiedere a Pedrazzini pubblicamente un atto di responsabilità, ovvero di permettere alla Lombardia la nomina del vicariato e solo successivamente di prendere le sue decisioni con la giusta lucidità istituzionale. Se portasse la Lombardia al commissariamento non permettendo la nomina del vicario, prenderebbe una decisione lesiva per il movimento...".