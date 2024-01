Dopo la cinquina nel derby. Possanzini si gode il suo Tolentino: "In campo i giocatori si divertono»

Il Tolentino riparte col vento in poppa, calando una cinquina nella prima gara del 2024 e del girone di ritorno. I tre punti valgono il terzo posto in classifica, a due lunghezze dalla capolista Chiesanuova. Dunque, la formazione cremisi riprende il filo dei risultati positivi e crede sempre più nei propri mezzi. "Devo fare i complimenti al gruppo – ha detto mister Matteo Possanzini – perché tutti hanno dato il massimo contro un avversario forte. Abbiamo faticato e preso tre gol, quando invece nelle ultime sei gare ne avevamo subito uno solo. Certo, abbiamo commesso degli errori, su cui dovremo lavorare, ma è parsa evidente la gran voglia di vincere che questi ragazzi hanno dimostrato di possedere. È un gruppo dai valori tecnici importanti, e penso che si divertano anche a giocare insieme". Tante le note di cronaca a margine del match: dal debutto fra i pali di Bucosse all’esordio in maglia cremisi del centravanti Cardinali, autore di una doppietta, fino al centesimo gol in carriera realizzato da Borrelli. "Era importante cominciare bene il nuovo anno – ha detto proprio Davide Borrelli – e sono contento di aver segnato, più che altro perché ho contribuito così a questo successo. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, dal momento che la Sangiustese è un’ottima squadra, a dispetto della sua attuale classifica. Ha giocatori forti per la categoria. E lo abbiamo visto in campo". Poi un giudizio sul suo momento: "Personalmente ho recuperato fiducia e sono contento di come riesco a muovermi in campo. Il mister mi dà libertà, mi trovo bene con i compagni e spero solo di continuare così...". Infine, un’ultima nota di cronaca: ha segnato il suo primo gol a Tolentino pure l’attaccante Garcia, dedicandolo alla "cicogna". Ha simulato il "pancione" mettendo la palla sotto la maglia durante l’esultanza per il definitivo 5-3.

m. g.