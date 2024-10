Dopo la trasferta di Figline. Un punto per ripartire

Il campionato del Grosseto, dunque, riparte dal pareggio ottenuto in casa del Figline dove i biancorossi non hanno subito reti. Dopo due sconfitte consecutive, quindi, i biancorossi di mister Consonni sono riusciti a portare a casa un punto importante, forse, non tanto per la classifica sempre più negativa, quanto per aver riportato nell’ambiente un po’ di serenità dopo la tempesta. "La squadra ha risposto bene alle mie richieste – ha dichiarato il tecnico del Grifone – per tutto l’arco della gara dando vita ad una prova di carattere con una buona prestazione. Abbiamo commesso alcuni errori e ci è mancato il tocco finale negli ultimi trenta metri per ottenere la vittoria, ma io sono soddisfatto perché non è facile uscire da una situazione non semplice come quella attuale. E anche i ragazzi si possono ritenere soddisfatti per la prestazione fornita". Ora però bisogna dare continuità ai risultati ed in questo contesto si inserisce il prossimo appuntamento che vede il Grosseto, con 8 punti in zona playout, ospitare domenica allo stadio "Zecchini" la squadra dello Sporting Club Trestina, penultima in classifica con 6 punt. Un match che rappresenta già una prima sfida nella zona bassa della classifica e che il Grosseto deve assolutamente fare proprio per cercare di risalire la china in un girone nel quale la classifica si sta già allungando e dove i valori cominciano ad emergere.