Doppietta per Spaviero. Il Tricolore fa il bis. Alla Borzanese non riesce la remuntada

TRICOLORE CARPINETI

3

BORZANESE

2

TRICOLORE CARPINETI: Casolari, Croci, Silvestri, Pantani (74’ Ruggi), Cecconi, Diana, Spadaccini (90’ Currà), Graziano, Motti, Corciolani, Spaviero. A disp.: Bertoni, Lugli, Manfredi, Carubbi. All.: Muratori-Lodi.

BORZANESE: Marchi, Ferrari (50’ Menzà), Duci, Cavazzoli, Bungaja, Gjura, Ametta (67’ Margini), Bertolani (75’ Cagnoli), Trombetta, Tahiri, Saccà. A disp.: Falavigna, Bettuzzi, Strozzi, Franceschetti. All.: Ghizzoni.

Arbitro: Sermolino (Marchetti – Folloni).

Reti: 2’ Motti, 29’, 41’ Spaviero; 52’ (rig.) Trombetta; 82’ Saccà.

Note: spettatori 350 circa; ammoniti: Corciolani, Duci, Croci, Spaviero e Casolari. Nei Giovanissimi hurrà in rimonta (2-1) del Carpineti siglato Vigna e Improta dopo lo scatto ospite di Santamaria.

Due su due per il Tricolore Carpineti che allunga sulla vetta del girone B, mentre non riesce la remuntada alla Borzanese. Protagonista del match la punta Tommaso Spaviero (foto), ex Modena e ora al Fanfulla, autore di due reti. Gol-lampo del toscano Motti che insacca di testa in tuffo su cross di Spadaccini cui segue il raddoppio firmato da Spaviero che dal cuore dell’area insacca a fil di traversa. Prima del riposo la squadra di Muratori-Lodi cala il tris sempre grazie a Spaviero che entra in area e uccella Marchi in uscita. Nella ripresa la Borzanese si scuote e un penalty insaccato da Trombetta riapre la contesa. Uno svarione di Graziano con un retropassaggio corto manda in porta Saccà che segna a porta vuota, ma alla Borzanese non riesce la rimonta.