D’Orsi pronto per la nuova sfida: "Col Ravenna trattativa lampo"

A volte ritornano. Francesco D’Orsi è uno degli ultimi rinforzi del Ravenna. Una stagione e mezzo in giallorosso, prima con mister Dossena, poi con Gadda, quindi, lo scorso anno, il passaggio al Carpi e, al mercato invernale, lo sbarco in C al Renate. Ora, il ventisettenne centrocampista capitolino è di nuovo pronto per una nuova sfida.

D’Orsi, come si è concretizzata questa opportunità?

"La trattativa è stata abbastanza veloce per merito della società, che mi ha voluto fortemente. Dopo l’esperienza in Lega Pro al Renate, difficilmente sarei tornato in serie D, ma Ravenna, per me, è stata una seconda casa e, il ricordo che avevo dei quasi due anni passati qui, era incredibile. In più, il progetto, l’ambizione e la serietà di questa società vanno al di là della semplice categoria che, in questo caso, è solo una lettera e niente di più". Come ‘classifica’ la sua precedente esperienza al Ravenna? "Sicuramente positiva, in particolar modo per il primo anno, con una squadra spettacolare e un punteggio clamoroso che, solo in quel girone, avrebbe potuto portare un 2° posto. Ricordo con piacere l’affetto che i tifosi ci avevano mostrato in quegli anni, ma l’impatto avuto in questi giorni è sicuramente diverso. La vicinanza della tifoseria alla squadra e alla società ora è duplicata. Sono rimasto sorpreso che tante persone mi abbiano dato il bentornato e si siano ricordate di me e dell’esperienza avuta qualche anno fa. Mi ha fatto veramente piacere aver lasciato un bel ricordo qui a Ravenna".

Molte cose però sono cambiate...

"Della nuova rosa non conoscevo praticamente nessuno, tuttavia sono stato accolto bene e ho incontrato un gruppo molto affiatato e di bravi ragazzi. Aver mantenuto l’ossatura della precedente stagione è stata sicuramente una mossa intelligente, sia per il valore calcistico dei ragazzi, sia per trasmettere i giusti valori ai nuovi arrivati. Mister Antonioli? Ne ho sempre sentito parlare bene e l’impressione avuta da quelle poche parole scambiate da avversari è sempre stata positiva. C’è stima reciproca e, da parte mia, tanta voglia di mettermi a disposizione".

Il calcio d’agosto sta per finire. A che punto è il Ravenna?

"Si comincia domenica in Coppa col Forlì, una partita importante perché è un derby e perché ci sarà una cornice di pubblico importante. Io ho svolto pochissimi allenamenti col gruppo. In estate ho lavorato molto da solo, mi sento bene, sicuramente i minuti nella gambe saranno inferiori rispetto ai miei compagni che hanno svolto già diverse amichevoli, ma ho tutto il tempo di farmi trovare pronto per il campionato, lavorando tutti i giorni con il mister e il suo staff".