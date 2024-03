Dozzese, voltare pagina . Vanni: "Puntiamo ai playoff"

La Dozzese Futsal sta attraversando il periodo più buio di questa stagione in serie A2. I gialloblù non fanno punti in campionato dal 20 gennaio, giorno in cui è arrivata la vittoria sul campo del Potenza Picena battuto 5-4; da li in avanti quattro battute d’arresto: Olimpia Regium, Real Fabrica Roma, Russi e Ternana.

Zero punti nelle ultime quattro gare con i gialloblù che sono scivolati così al quarto posto: "Questo è uno di qui momenti difficili che capitano nel corso di una stagione – commenta il tecnico Leonardo Vanni –, cose che succedono. La squadra è partita ad agosto per fare un buon campionato e divertirsi, poi andando avanti abbiamo creduto nella promozione e nel poterci giocare la coppa nazionale. Le due sconfitte con l’Olimpia Regium hanno levato delle certezze e fatto perdere di vista l’obiettivo".

I risultati negativi arrivano perché c’è qualcosa che non funziona: "Rispetto all’anno scorso siamo cambiati molto, principalmente nel roster ma anche nello staff dirigenziale. Alcune persone si sono inserite e hanno portato positività, altre non sono riuscite a fare parte di una filosofia di gioco e di lavoro ben differente dalle altre squadre e hanno creato delle fratture che nei momenti difficili si sono aperte e hanno sanguinato".

I gialloblù devono mettersi al più presto alle spalle questo momentaccio: "Per svoltare bisogna lavorare, lavorare duro e allontanare chi non si sacrifica per il gruppo. Gli errori sono importanti per la crescita, ma bisogna che si comprendano a pieno, chi crede di essere il custode della verità assoluta spesso è colui che distrugge i gruppi".

La regular season del campionato di serie A2 sta volgendo al termine: "L’obiettivo principale di queste ultime 4 partite è qualificarsi ai playoff e raggiungere la posizione in classifica più comoda per affrontarli. Francamente penso che a questo gruppo sia possibile qualsiasi risultato, l’abbiamo dimostrato sabato andando a Terni e lottando alla pari con la capolista. La squadra c’è e la società in caso di promozione fare il suo come ha sempre fatto".

Sabato alla palestra Cavina c’è la gara con il Bologna Fc: "Il derby è il derby, per noi in questa situazione è una partita fondamentale che non si può sbagliare. Mi aspetto una partita difficilissima, ma anche perfetta da parte dei miei giocatori".