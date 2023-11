Due partite decisive: il campionato e il pass per la finale. Osimana, il derby e poi la Coppa Italia

In tre giorni due partite decisive per l’Osimana, entrambe casalinghe. Domani il derbyssimo contro il Castelfidardo, mercoledì, sempre al Diana, e sempre alle 14.30, il ritorno della semifinale di Coppa Italia. L’Osimana dovrà difendere la vittoria per 2-0 maturata nella partita di andata a Gallo di Petriano contro il K Sport Montecchio Gallo. Sempre mercoledì, ma alle 20.30, si giocherà la partita di andata dell’altra semifinale tra Montegranaro e Maceratese.

Coppa Promozione al via mercoledì i quarti di finale con le partite di andata. Delle ‘’anconetane’’ sono rimaste in lizza due squadre: Biagio e Moie. Le gare di andata vedranno le sfide tra Valfoglia e Pergolese, Biagio Nazzaro-Moie Vallesina e Matelica-Potenza Picena. Il 22 novembre si giocherà invece Porto S.Elpidio-Atletico Centobuchi. Coppa Prima categoria, dopo la vittoria di mercoledì dell’Acqualagna sul campo del Lunano (0-1 sarà decisiva la sfida del 29 novembre nel girone A tra Falco Acqualagna e Senigallia per decretare chi continuerà la corsa nella Coppa Marche di Prima Categoria. Le due squadre sono appaiate in testa al triangolare con 3 punti, mentre è già fuori dai giochi il Lunano.