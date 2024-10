Duello tra matricole. Arrivano i modenesi. Zenith, avanti tutta

Continuare a far punti per rimanere in serie positiva e mettere fieno in cascina verso l’obiettivo salvezza. E’ una Zenith Prato col morale alto quella che si prepara, oggi pomeriggio alle 15, ad ospitare di nuovo al "Lungobisenzio" (dopo le due gare giocate a Sesto Fiorentino) il Cittadella Vis Modena, formazione neopromossa, ma costruita per ben figurare nel girone D di serie D e attualmente a quota 9 punti, a ridosso delle primissime posizioni.

Un avversario tosto, che apre un ciclo molto ravvicinato di partite (4 in due settimane), superato il quale anche la squadra di via del Purgatorio potrà capire meglio la sua reale dimensione. Mister Settesoldi prova a cavalcare l’onda dell’entusiasmo, portata dalla prima vittoria in campionato ottenuta domenica scorsa in casa della Sammaurese. "E’ chiaro che per noi sarebbe importantissimo iniziare a trovare una certa continuità nello smuovere la classifica e, soprattutto, riuscire a cancellare la casella zero dai punti ottenuti nelle partite casalinghe – spiega il tecnico bluamaranto -. Affronteremo un avversario tosto, con giocatori che sono un lusso per la categoria. Al di là delle dichiarazioni molto prudenti, il Cittadella Vis Modena è assolutamente una squadra costruita per stare nelle zone alte della classifica".

Poi qualche dettaglio in più sull’avversario: "E’ una squadra che sa stare in serie D e che tende a sfruttare molto il grande potenziale offensivo che ha a disposizione – insiste Settesoldi -. Le due punte, Formato e Guidone, in area di rigore sanno essere determinanti come pochi in serie D, ma in generale ci sono tanti altri elementi di esperienza. Servirà la miglior Zenith Prato per portare a casa un risultato positivo". La Zenith Prato, per questo difficile match della sesta giornata di andata, però, dovrà fare i conti con una serie di assenze in difesa, cioè lo squalificato Fiaschi e gli infortunati di lungo corso Prati e Malpaganti. Rientrerà però dopo il turno di squalifica il centrocampista Gemignani e in panchina ci saranno anche Rosi e Vezzi, che in settimana sono tornati ad allenarsi con il gruppo e potranno essere a disposizione per scampoli di partita.

Di conseguenza nel 4-3-1-2 della Zenith Prato Brunelli dovrebbe essere confermato fra i pali. In difesa Caasini e Messini agiranno come terzini, mentre la coppia centrale dovrebbe essere composta da Cela e Tempestini. In mediana, accanto al rientrante Gemignani, agiranno Kouassi e Saccenti, con Tosi trequartista dietro alle due punte che dovrebbero essere Mertiri e Falteri dal primo minuto. "Con qualche punto in più che ci è sfuggito per dei dettagli che non hanno funzionato nel modo giusto nelle scorse partite staremmo parlando di un altro inizio di campionato – conclude il vice presidente della Zenith Prato, Enrico Cammelli -. Per noi è fondamentale recuperare tutti gli elementi per affrontare al top queste due settimane, con 4 partite molto ravvicinate. Quella di oggi contro il Cittadella Vis Modena è sulla carta la più difficile, ma poi ci saranno gli scontri diretti con Corticella e Progresso nel giro di 3 giorni, sabato prossimo e mercoledì 23 ottobre. Un momento cruciale di questo avvio di stagione".

