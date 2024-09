È countdown per la Pistoiese Fc. Presentazione e debutto alle porte

Manca sempre meno all’esordio in campionato della Pistoiese, che domenica scenderà in campo allo stadio di Fiorenzuola per la prima giornata del Girone D di Serie D. Un debutto a cui gli arancioni arriveranno scottati dalla sconfitta patita in Coppa Italia contro il San Donato Tavarnelle, che ha lasciato qualche dubbio soprattutto sulla tenuta fisica e atletica dei ragazzi guidati da Domenico Giacomarro. Contro i gialloblu si è vista una squadra poco brillante e incapace di reagire all’esuberanza messa sul rettangolo verde da parte della compagine avversaria e tra quattro giorni, quando i punti cominceranno a pesare per davvero, servirà tutt’altro approccio. Intanto la Pistoiese sta continuando a lavorare duramente al Turchi per prepararsi nel migliore dei modi al match coi rossoblu. Nelle ultime sedute il tecnico dell’Olandesina ha chiesto grandi sforzi ai suoi ragazzi, battendo nuovamente il ferro sulla mentalità da avere per affrontare una stagione d’alto profilo. L’intero gruppo è a disposizione e al momento non ci sono giocatori acciaccati o infortunati. Il miglior modo possibile per preparare una gara che riserverà diverse trappole, a partire dal fatto che il Fiorenzuola ha stravolto interamente l’organico rispetto allo scorso anno. C’è quindi curiosità anche per capire che partita e più in generale che campionato riusciranno a disputare gli emiliani.

Un’ulteriore novità, in casa arancione, potrebbe arrivare dal mercato. La società è infatti ancora alla ricerca di almeno un giocatore under che aiuti ad allungare le rotazioni delle quote e le ultime news in merito danno per vicino l’ingaggio di un centrocampista classe 2005.

Si avvicina anche il momento della presentazione ufficiale di squadra e staff tecnico alla città, che avrà luogo nella serata di giovedì 5 settembre. Un momento di unione e di vicinanza tra la Pistoiese e la tifoseria che avrà luogo al Parterre in Piazza San Francesco e che registrerà anche il ritorno di città del presidente Iorio, assente nelle ultime settimane per impegni di lavoro. Attenzione però alle previsioni meteo, che ad ora non sono delle migliori, e quindi alla possibilità che, in caso di pioggia, l’evento possa svolgersi in un’altra location al coperto. Un piano B, quest’ultimo, ancora da delineare.

Michele Flori