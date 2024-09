È derby tra Sparta e Spiv

Il campionato di Promozione propone per domani, con fischio d’inizio alle 15.30, le gare del 3° turno di andata. Il derby di giornata è in programma al ‘Bolognini’ di Castel Bolognese, dove lo Sparta ospita un San Pietro in Vincoli col morale alto dopo il successo 3-2 in rimonta nel derby casalingo di domenica scorsa contro il Classe. Gli ospiti, che dovranno rinunciare allo squalificato Lombardi, hanno così cancellato l’immeritato ko del debutto contro il Fratta Terme, maturato al termine di un match che, per larga parte, era stato dominato. Lo Sparta invece, dopo l’1-1 iniziale contro il Riccione, si è vista sospendere per impraticabilità di campo la sfida di domenica scorsa a Fruges.

Nei 4 scontri diretti fin qui disputati, i castellani sono in leggero vantaggio sullo Spiv, con 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta. In cerca di un pronto riscatto è il Cervia United che, al ‘Todoli’ di Milano Marittima, privo dello squalificato Tisselli, ospita il Civitella. I gialloblù, che avevano impattato bene, vincendo 3-1 al debutto la sfida casalinga col Frugesport, sono finiti al tappeto domenica scorsa al ‘Moretti’ di Cesenatico, sconfitti 2-1 dal Bakia, dopo aver condotto 1-0. La formazione di mister Montanari si troverà di fronte un avversario difficile da inquadrare. Il Civitella infatti ha espugnato Villa Verucchio al debutto, ma poi ha lasciato l’intera posta al Fratta Terme (1-2) nel match casalingo di domenica scorsa, in una sfida più a senso unico di quanto non dica il risultato. Anche il Classe è in cerca di riscatto dopo il ko di San Pietro in Vincoli. La formazione di mister Cristian Polidori, che due settimane fa aveva debuttato in maniera positiva regolando di misura l’Edelvweiss Forlì, scende a Villa Verucchio per la seconda trasferta consecutiva.

Sulla carta il Verucchio non è l’avversario più difficile che potesse capitare, ma andrà preso comunque con le molle. I riminesi, che al debutto avevano perso in casa 0-2 col Civitella, hanno tuttavia mosso la classifica domenica scorsa, costringendo l’ambizioso Riccione alla divisione della posta in palio (1-1). Il Frugesport invece è di scena a Misano, sul campo di una delle 3 squadre a punteggio pieno, ma anche dell’unica non aver ancora subito reti nel girone C. La sfida sembra complicata. Dopo il ko di Cervia, l’undici massese si è visto sospendere il match casalingo di domenica scorsa contro lo Sparta Castel Bolognese al 30’ del 1° tempo sul risultato di 1-0. Mercoledì prossimo, in notturna, si giocherà la prosecuzione della sfida. Sugli altri campi del girone D: Bellariva-Bakia Cesenatico, Forlimpopoli-Savignanese, Fratta Terme-Edelweiss Forlì, Stella Rimini-Diegaro, Santarcangelo-Riccione.