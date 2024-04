E’ febbre da derby. Carrarese, è decollata la prevendita dei biglietti. Illanes suona la carica

E’ decollata la prevendita dei biglietti per assistere al derby di domenica tra Lucchese e Carrarese ed è già coda alla ricevitoria tabacchi centro servizi Grillo in via provinciale Avenza Sarzana per assicurarsi il prezioso tagliando. Essendo la gara caratterizzata da profili di rischio è stata disposta la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Massa Carrara esclusivamente per il settore ospiti. Il costo del tagliando per la Curva Est, che ha una capienza di 1000 posti, è di 9 euro più diritto di prevendita e spese. Oltre che alla Tabaccheria Grillo i biglietti sono acquistabili anche on line andando al link https://www.go2.it/ e digitando l’evento suddetto. La prevendita sarà attiva sino a sabato alle ore 19. Ci sono tutti i presupposti perché allo stadio Porta Elisa di Lucca domenica ci sia il pubblico delle grandi occasioni. La vittoria nel derby rimane forse l’unica soddisfazione che la Lucchese può ancora regalare ai propri tifosi e servirebbe a tenere viva la possibilità di rimontare il Rimini acciuffando il decimo posto che vale l’ultimo accesso utile ai playoff.

La Carrarese da parte sua vuole terminare la regular season col maggior numero possibile di punti per qualificarsi come migliore terza dei tre gironi. "Derby o non derby le nostre settimane di preparazione sono sempre al massimo – ha chiarito il difensore Julian Illanes – sia per il lavoro sul campo che per la cura dei dettagli. Vogliamo vincere questa sfida così sentita per rendere ancor più forte il legame tra questa squadra, coinvolgente per atteggiamento e spirito, ed il nostro pubblico che ci supporta sempre". La Carrarese col Rimini per la 18ª volta in 36 giornate ha concluso una gara con la porta inviolata confermando la seconda miglior difesa del campionato.

"La nostra fase difensiva è encomiabile perché partecipata collettivamente – ha spiegato il giocatore argentino –. Sappiamo soffrire tutti insieme nei momenti di difficoltà di una gara. I tanti “clean sheet“ sono una caratteristica essenziale che dovremo sfruttare anche nei play-off dove subire pochi gol può dare un grosso vantaggio. Col Rimini c’è stato un primo tempo un po’ "sporco" ma chiuso meritatamente in vantaggio. Nella ripresa siamo usciti fuori costruendo tanto e segnando altri due gol. I tre punti sono stati una bella risposta al passo falso di Recanati che ci aveva fatto tornare coi piedi ben piantati a terra".