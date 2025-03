È già caccia al biglietto. Samb-Chieti quasi sold out

Si va verso il record di presenze al Riviera delle Palme. A quattro giorni dal match con il Chieti si è scatenata in città una vera e propria corsa ai biglietti per assistere al match tra la capolista Samb e la terza forza del campionato distante undici lunghezze. Oltre 1.500 i tagliandi già venduti che vanno ad aggiungersi ai circa trecento già acquistati dai supporters abruzzesi ed ai 3.823 abbonati. Superata, quindi, abbondantemente quota 5.600. E ci sono ancora diversi giorni per potere comprare i biglietti in prevendita. Domenica, poi, saranno aperti anche i botteghini nord del Riviera delle Palme. Insomma l’obiettivo è quello di superare il record di presenze del match interno con L’Aquila dello scorso 24 settembre, quando allo stadio erano presenti 6.624 spettatori. Samb-Chieti è una gara troppo importante per non essere presenti. La formazione di Ottavio Palladini è reduce dall’amaro pareggio di Ancona, mentre il Chieti dalla sconfitta interna con il Sora. Una vittoria permetterebbe ad Eusepi e compagni, innanzitutto di tagliare definitivamente fuori i neroverdi dalla lotta per il primo posto e poi di avvicinarsi sempre di più alla promozione in Serie C. La tifoseria rossoblù, come al solito, ha capito l’importanza del momento e si stringerà introno ad Eusepi e compagni. Ieri pomeriggio la Samb ha ripreso ad allenarsi al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli.

E giungono buone notizie, soprattutto per quanto riguarda Alessio Zini. Il difensore ai box dalla gara dello scorso 23 febbraio contro l’Avezzano, è tornato a lavorare parzialmente in gruppo insieme a Leonardo Pezzola. Entrambi dovrebbero essere a disposizione per la sfida contro il Chieti. Alessandro Sbaffo si è allenato a parte. Il Re Leone sta seguendo una particolare tabella di lavoro per recuperare completamente dall’infortunio al ginocchio occorsogli lo scorso mese di novembre. Non dovrebbe essere in dubbio per la partita di domenica contro l’undici abruzzese. Un discorso diverso, invece, per Kevin Candellori. Il centrocampista, infortunatosi lo scorso 9 febbraio nel secondo tempo contro il Roma City, è alle prese con una lesione importante al retto femorale della gamba destra. Oggi si sottoporrà a una visita di controllo per capire le sue condizioni e i tempi effettivi di recupero. In casa Chieti mister Amaolo dovrà fare i conti con assenze di rilievo. L’ex Di Filippo è stato qualificato per un turno, mentre l’altro centrale difensivo Della Quercia è infortunato.

Benedetto Marinangeli