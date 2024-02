È LA SFIDA NUMERO 104 DELLA STORIA TRA I DUE CLUB. L’afflusso in città dei tifosi rossoblù: ecco come cambia il traffico

SAN GIOVANNI

È tutto pronto per il derby numero 104 della storia tra Sangiovannese e Montevarchi. Sarà una domenica decisamente diversa sugli spalti e per quel che riguarda l’ordine pubblico basti pensare che, per un’ordinanza della polizia municipale, si è deciso dalle 12,30 alle 18, e comunque fino all’avvenuto deflusso dei veicoli dei tifosi del Montevarchi, il divieto di transito e di sosta per tutti i mezzi motorizzati, esclusi quelli al servizio dei tifosi ospiti, nel tratto urbano della strada regionale 69 partendo dall’incrocio del ponte Pertini fino all’incrocio con via dell’innovazione. Due le aree di sosta per le auto dei montevarchini: la prima sarà all’interno della corsia della statale chiusa al traffico mentre la seconda, che sarà presidiata dalle forze dell’ordine già a partire dalle 13 sarà quella di fronte al ristorante Las Vegas con ingresso da via Fratelli Rosselli.

Sarà possibile ospitare fino a circa 150 auto.

I tifosi rossoblù non potranno acquistare il biglietto prima del fischio iniziale. La questura, infatti, ha autorizzato l’apertura dei botteghini dello stadio, per i settori di tribuna e gradinata, solo per i residenti del comune di San Giovanni. Il botteghino della curva sud, che sarà riservata agli ospiti, resterà chiuso.