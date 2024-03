E’ sempre Sestese. Grassina con il cuore. Antella, colpo esterno

In Promozione si sono giocate le gare della 29ª e 25ª giornata. Ha riposato il Settimello. Questi i risultati.

Girone A

A.G. Dicomano-Pieve Fosciana 1-0. Nocentini segna su mischia e fa brindare alla vittoria utile per il morale il Dicomano.

Lampo Meridien-Luco 1-1. Quarto pareggio di fila del Luco che stenta a tornare a vincere. Segna Pirone (61’), risponde Cirillo (63’). Il Luco reclama per un gol regolare annullato a Cirillo.

Larcianese-San Piero a Sieve 1-1. Pareggio prezioso di Jori (76’) che risponde al gol di Ferraro (69’) dei locali.

Girone B

Montelupo-Sestese 1-2. La capolista Sestese vince anche a Montelupo con Ciotola (22’) su rigore e con Ermini al 67’. Un minuto dopo Bianchini segna il gol della bandiera.

Invicta Sauro-C.S. Lebowski 1-1. E’ un punto buono per il Lebowski privo di alcuni titolari. Segna prima Ciancaleoni su rigore al 53’, poi per i locali il difensore Tropi all’84.

San Miniato Asd-Porta Romana 1-0. Anche il San Miniato lascia il segno con la rete del successo il gol al 46’ di Echegdali.

Girone C

Casentino Academy-Fiesole 0-1 (sabato). Il Fiesole trionfa anche sul campo del Casentino grazie al gol di Meini di testa all’87’. Vittoria costata cara per un grave infortunio subito dal centravanti Andrea Gigli nei primi minuti per un’entrata al limite della norma di un difensore aretino. Il giocatore è sempre all’ospedale per accertamenti.

Affrico-Sansovino 0-0. La gara verità è finita senza reti: 2 pali colpiti dell’Affrico con Gori e Papini

Grassina-Montalcino 3-1. Vittoria dedicata al compianto presidente Casini. A Girolami (28’), hanno risposto Caschetto, Mazzoni e Dini.

Torrenieri-Antella 1-2. Vittoria importante con doppietta di Santucci in proiezione della semifinale di Coppa Italia.

Settignanese-Chiantigiana 1-1. A Marrani ha risposto Milanesi.

