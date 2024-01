È tempo di derby tra Novafeltria e Pietracuta

Giornata di derby nel campionato di Eccellenza. Sono novanta minuti da non perdere quelli di oggi tra Vis Novafeltria e Pietracuta allo stadio di Secchiano. Obiettivi diversi, ma comunque importanti quelli delle due squadre che lottano rispettivamente per staccarsi il più possibile dalla zona rossa della classifica e per stare il più possibile vicina alle big del girone. Gara interna per il Tropical Coriano che al Grandi oggi se la vedrà con il Diegaro nel tentativo di tenersi alle spalle in classifica l’avversario di turno. In cima alla classifica il Sasso Marconi sarà impegnato sul campo del Sant’Agostino, mentre l’inseguitrice Granamica busserà alla porta della Savignanese che occupa il terz’ultimo posto in graduatoria.

Eccellenza. Girone B (20ª giornata, ore 14.30): Cava Ronco-Masi Torello Voghiera, Polisportiva Reno-Medicina Fossatone, Russi-Massa Lombarda, Sant’Agostino-Sasso Marconi, Sanpaimola-Gambettola, Savignanese-Granamica, Tropical Coriano-Diegaro, Vis Novafeltria-Pietracuta. Ieri: Castenaso-Bentivoglio.

Classifica: Sasso Marconi 45; Granamica 41; Pietracuta, Medicina Fossatone 34; Castenaso 32; Polisportiva Reno 30; Cava Ronco 28; Gambettola, Sant’Agostino 27; Tropical Coriano 26; Russi, Massa Lombarda 24; Sanpaimola 22; Diegaro 17; Vis Novafeltria, Savignanese 16; Masi Torello Voghiera 14; Bentivoglio 12.