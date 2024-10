E’ un girone a trazione ferrarese. Mesola e Centese in zona promozione

Sono le ferraresi a comandare la classifica, Mesola ha già staccato le inseguitrici ma anche la Centese e la Comacchiese condividono una classifica importante. I castellani hanno consolidato il primato vincendo con il più classico dei risultati contro lo Junior Corticella. Alla vigilia si diceva che fosse alla portata, il risultato ha dato ragione alle aspettative, ma è stato tutt’altro che semplice. "Le partite sono facili quando si vince – dice saggiamente il direttore sportivo mesolano, Edoardo Biondi – Il Corticella è una squadra giovane, tenace, non ha creato pericoli perché l’abbiamo affrontato con il giusto atteggiamento. La squadra e il mister stanno lavorando bene, consapevoli delle proprie potenzialità nonostante le assenze importanti di Biolcati e Pittaluga". La Centese è tornata alla vittoria. Nel fortino del "Bulgarelli", davanti a un pubblico fantastico, la Centese domina e centra una vittoria spettacolare. Bonacorsi apre le marcature con una staffilata dalla distanza, Costantini raddoppia con una rovesciata straordinaria e Bonvicini chiude il match. Ottimo l’esordio del giovane D’Aniello, classe 2006, che ha sostituito Quaquarelli con grande personalità. Dopo il gol dell’inossidabile Lenzi per il Faro Gaggio, Alberghini salva il risultato con tre parate decisive nel finale.

Prima del calcio d’inizio sono state celebrate le cento presenze di capitan Cioni. "Con il Faro è stata una partita complicata – è l’analisi di Ciro Di Ruocco, l’allenatore – ci ha reso la vita difficile, soprattutto dopo aver accorciato le distanze con Lenzi. Adesso siamo a –3 dal Mesola, ma la classifica è corta". Domenica a Portomaggiore sarà derby d’alta quota con la Portuense, che ha espugnato Castenaso con un gol nel finale di Baglietti, il primo in maglia rossonera. "Abbiamo raccolto tre punti al termine di una gara sofferta – afferma Paolo Mariani – facevamo fatica a trovare sbocchi perché il Castenaso si era chiuso in difesa ed era difficile varchi. La nota positiva è l’imbattibilità che prosegue da quattro giornate consecutive".

Sette punti in tre partite, ma solo due gol all’attivo. "Mancano qualità e cattiveria negli ultimi venti metri. Domenica si torna a Portomaggiore dopo tre trasferte in sette giorni e sul sintetico. Abbiamo recuperato Fantoni, ma saremo ancora rimaneggiati, senza Luciani, Borsetti, Sow, Di Domenico e Lofiego, che ha finito in anticipo il campionato". Resta in scia del Mesola anche la Comacchiese, che ha vinto in casa con il quotato Bentivoglio. "E’ stata una vittoria del gruppo – dice il direttore generale Alessandro Farinelli – Meglio loro nel primo tempo, nella ripresa siamo usciti alla distanza. Sono stati decisivi i cambi, soprattutto Tavolieri, che ha realizzato un eurogol".

Franco Vanini