E’ un Grifone tutta grinta. Un punto. D’orgoglio

Quanto rammarico in casa biancorossa al termine del big match con la capolista Livorno, una partita che avrebbe potuto riservare giocate spettacolari da ambo le parti, ma che, invece, è stata condizionata dall’espulsione dopo soltanto venti minuti del difensore Possenti, con una decisione apparsa sbagliata del direttore di gara: Possenti, infatti, non era l’ultimo uomo come invece è stato considerato dall’arbitro.

Ai biancorossi era difficile chiedere più di ciò che hanno fatto (e forse hanno fatto anche più di quanto fosse possibile chiedere loro), nonostante le critiche mosse poi dal tecnico labronico Paolo Indiani. E’ vero che, forse, il punto conquistato da Sabelli e compagni non risulterà determinante per il Grifone ai fini della classifica, ma rimane l’orgoglio e la soddisfazione nei giocatori biancorossi di aver bloccato il cammino della capolista che ha giocato per settanta minuti con l’uomo in più.

Da segnalare che in panchina hanno debuttato i due giovani acquisti Riccardo Corallini e Veis Shenaj arrivati in settimana alla corte di Consonni insieme all’altro giovane Cedric Gnazale: con questi tre giovani (tutti del 2007) il dg Vetrini sta già pensando alla prossima stagione.

Domenica il Grosseto è atteso dalla trasferta di San Giovanni Valdarno con i locali che hanno espugnato il campo del Trestina e viaggiano a centro classifica con 28 punti. Oggi i biancorossi riprendono la preparazione.