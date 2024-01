E’ un K Sport da battaglia

Inizio del nuovo anno poco fortunato per le provinciali che militano nel campionato di Eccellenza. L’Urbania è uscita sconfitta nel confronto con l’Osimana, l’Urbino si è visto rinviare la partita e la K Sport è stata raggiunta al novantesimo su un calcio di rigore.

K Sport Montecchio Gallo. Pari importante per la K Sport che era impegnata a Castelfidardo. "Partita bella e combattuta – commenta il giorno dopo l’allenatore Simone Lilli – il pareggio per come è maturato lascia l’amaro in bocca perché mancava davvero poco alla fine della partita. E’ un pari che comunque può essere considerato giusto. Abbiamo avuto la possibilità di andare sul 3-1 ma anche il Castelfidardo poteva pareggiare prima. Certo, è l’ennesima conferma che gli episodi sono determinanti. Si deve lavorare ancora tanto, ripartiamo da questo punto per preparare la bella sfida con il Tolentino".

L’Urbania è ritornata a mani vuote dalla trasferta di Osimo. "Partita condizionata dal gol subito da palla inattiva nella prima parte di gara, in cui ci abbiamo messo anche del nostro – argomenta il direttore sportivo della compagine durantina Stefano Maggi – per il resto, abbiamo cercato di recuperare tenendo spesso il pallino del gioco senza però essere realmente pericolosi. Il gran gol di Alessandroni ha chiuso di fatto la gara, da oggi la testa è sull’importantissima sfida di domenica col Monturano dove non possiamo assolutamente fallire".

A Urbino era particolarmente attesa la partita con il Chiesanuova ma purtroppo ha vinto la nebbia e la gara non si è giocata. "Sembrava la pioggia il pericolo numero uno, visto che copiosamente scendeva da 24 ore su Urbino – spiega il dg della compagine ducale Ivan Santi –. Invece l’ha spuntata su tutti la nebbia è arrivata improvvisamente. Il direttore di gara, signor Polizzotto della sezione di Palermo, ha atteso i canonici 45’ per vedere se c’era visibilità da porta a porta. La nebbia scendeva e si alzava ma alle 15,15 non c’erano le condizioni per giocare. Peccato, perché si poteva assistere ad una bella partita tra due squadre che avevano tanta voglia di ricominciare dopo le festività. Era l’occasione per vedere all’opera anche i nuovi arrivati Mataloni (schierati dal primo minuto) Galante e Tagnani. Ora testa alla prossima che è un altro scontro da far tremare i polsi. Si viaggerà alla volta di Macerata con una classifica che si è accorciata ancor di più e dove sono vietati passi falsi per non ritrovarsi invischiati nelle zone calde. Data probabile del recupero con la Civitanovese mercoledì 17 ma dovremo attendere l’ufficialità del Comitato Regionale".

Cambio di allenatore. L’Atletico Azzurra Colli ha comunicato ieri le dimissioni di mister Peppino Amadio. Oggi si dovrebbe conoscere il nome dell’allenatore della squadra.

La squadra della settimana. 1)David (Montefano), 2)Ruggeri (Montegranaro), 3)Acciarri (A.A.Colli), 4)Strano (Maceratese), 5)Patrizi (Osimana), 6)Mistura (Urbania), 7)Defendi (Chiesanuova), 8)Magnanelli (K Sport Montecchio Gallo), 9)Cardinali (Tolentino), 10)Lattanzi (Sangiustese), 11)Moretti (Monturano). All. Vagnoni (Montegiorgio). Arbitro El Mouhsini di Pesaro (Chiesanuova- Maceratese).

