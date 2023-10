E’ una Pianese scatenata: sesto successo di fila. Nieri illude il Ponsacco, poi il tris bianconero

PONSACCO

1

PIANESE

3

PONSACCO: Fontanelli, Fasciana(44’st Barillà) Bardini(37’st Macchi), Panattoni, Nieri, Grea, Nannetti (8’st Innocenti), Regoli(37’st Buffa), De Vito, Remedi, Fischer.(20’st Matteoli).

Panchina: Falsettini, Hanshari, Milani. Milli. Allenatore Bozzi.

PIANESE: De Fazio, Remy, Pinto, Proietto(36’st Miccoli), Polidori, Boccadamo, Morgantini(3’st Liso), Simeoni, Mignani, Ledonne, Mastriopietro 6’st Kouko).

Panchina: Borghini, Lo Prto, Papini, Tognetti, Caldarulo, Bartolaccini, Allenatore Prosperi.

Arbitro Guitaldi di Rimini (Concettini-Sintoni).

Reti: 17’pt Nieri, 34’pt Morgantini, 45’st Mastropietro, 50’ st Mignani.

PONSACCO – Continua la sua marcia la squadra di mister Prosperi che aggiunge alla manita delle vittorie consecutive anche quella ottenuta sul terreno dei Mobilieri Ponsacco. E stata una vittoria oltre che stabilita dal punteggio anche tecnica per le occasioni create dalla squadra bianconera ma non è stato facile come potrebbe apparire dal risultato. II Mobilieri con il nuovo allenatore Bozzi in panchina hanno creato certamente qualche preoccupazione a le retrovie bianconere che hanno sofferto sopratutto nell’azione del vantaggio siglato da Nieri al 17’ su incursione di Fischer. Ma che il nodo si poteva sciogliere si annunciava con la vivacità de Ledonne e dell’infaticabile Boccadamo spina nel fianco rossoblu. Il pareggio è arrivato dal solito cross esterno e Morgantini al 34’ ha siglato il suo primo gol, La replica che ha dato il vantaggio al 45’ è arrivata da uno scambio esemplare e rapido Mastropietro-Mignani e la rete apprezzabile del primo metteva la partita in discesa per la Pianese che amministrava fino al té.

Il Ponsacco aveva condotto un buon primo tempo impegnano i bianconeri e la ripresa Bozzi ha rimesso le ali alla squadra che ha trovato però un Di Fazio spettacolare quando al 5’ al ribattuto una sventola di Regoli, sulla quale si avventato Panattoni ma Di Fazio ha nuovamente fatto muro. Il pericolo corso ha rivitalizzato la Pianese e prima Le Donne ha sparato a rete al 14 trovando pronto Fontabelli, poi una spettacolare rovesciata di Mignani al 18’ fuori di poco ha deliziato la platea. Il Ponsacco non si è arreso facilmente e la pressione dei rossoblù ha dato spazio ad una punizione di Grea che Di Fazio ha brillantemente deviato, blindando il vantaggio consentendo di amministrare il gioco ai compagni. Il Ponsacco ha dovuto rinunciare all’infortunato Barilla, e quindi ridotto in dieci ha tentato generosamente un assalto finale, ma si esposto contropiede avversario ed il bomber Mignani ha siglato il successo in pieno recupero.

Luciano Lombardi