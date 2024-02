Eccellenza

I tifosi pontigiani accorsi al "Pertini", speravano di festeggiare contro la Pro Livorno il terzo successo di fila, che avrebbe permesso al Ponte Buggianese di fare un grosso balzo verso la conquista della salvezza. Invece è passata per 1-0 la squadra labronica, che ha sfruttato l’unica occasione creata in avanti e le incertezze dei bianco-rossi. A fine gara mister Gutili ha commentato così il ko: "Altre volte abbiamo fatto punti, giocando meno bene. Contro la Pro Livorno invece i ragazzi hanno fatto una buona prestazione. Sono mancati solamente nella finalizzazione. Questo purtroppo è il calcio. Abbiamo dominato nel primo tempo. Poi però da un contropiede è scaturito il rigore. Non è purtroppo un caso, perché abbiamo già preso dei gol così. Quindi i ragazzi si devono mettere in testa, che certe azioni vanno finite nell’area avversaria. Non possiamo prendere certe ripartenze e vanificare 90 minuti, dove abbiamo secondo me giocato un buon calcio. "A parte questo errore – conclude – i ragazzi hanno fatto una buona partita, lottando dal primo all’ultimo minuto".

Ancora débacle per la Valdinievole Montecatini che in Garfagnana si deve arrendere ad un River Pieve che col minimo sforzo ha conquistato il massimo. La classifica piange il terz’ultimo posto non è certo quello che la città e la tifoseria chiede: serve un cambio di marcia, anche ritrovare quella condizione e quella concentrazione che nel girone di andata aveva portato la squadra in posizioni più tranquille. Il tempo per riprendersi c’è basta guardarsi negli occhi e decidere cosa si vuole fare da grandi. Mister Tocchini fa mea culpa: "abbiamo giocato male – ha commentato – gli avversari hanno avuto una sola occasione e l’ hanno sfruttata al meglio, ne abbiamo avuta una anche noi e non siamo riusciti a fare gol. È vero che non abbiamo fatto grandi cose ma è anche vero che non ci hanno messo sotto, il problema è che non riusciamo ad andare avanti, bisogna sbloccare la mentalità di giocare bassi e ritrovare il mordente che abbiamo perso. Ora testa al Castelfiorentino".

Incerpi–Lo Iacono