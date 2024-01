Eccellenza. A Recanati la gara tra Chiesanuova e Rata

Il pellegrinaggio continuo del Chiesanuova aggiunge la tappa di Recanati: la partita contro la Maceratese di domenica si giocherà infatti al "Tubaldi", sempre con fischio d’inizio alle 14.30. La prima giornata di ritorno di Eccellenza doveva essere disputata a Villa San Filippo, già casa forzata del team di Mobili in 5 delle 7 uscite interne d’andata, invece ieri la Questura ha disposto la variazione per motivi di ordine pubblico. Una decisione che stupisce dato che a Villa San Filippo non ci sono mai stati problemi (e varie squadre, anche di altre categorie, vi giocano) e tra le due tifoserie non c’è grande animosità. Nel corso di questo campionato il Chiesanuova aveva giocato match casalinghi anche a San Severino e Filottrano. A Recanati c’è un precedente legato al passato campionato, prezioso 1-0 sull’Osimana che valse mezza salvezza.