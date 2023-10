Eccellenza

Fucecchio

0

Massese

0

FUCECCHIO: Del Bino, Boghean (84’ Maccagnola), Lotti, Lecceti, Malanchi (71’ Tassi), Ghelardoni, Arapi, Cenci, Cioni, Falconi (73’ Badalassi), Rigirozzo (62’ Agostini). All. Dell’Agnello.

MASSESE: Paci, Bertonelli (69’ Bonini), Marchini, Fortunati (76’ Brizzi), Terigi, Del Pecchia, Andrei, Sidibe, Baracchini (79’ Bracci), Cornacchia, Vignali. All. Tazzioli.

Arbitro: Galligani di Pistoia (assistenti Luzi del Valdarno e Freschi di Pisa).

FUCECCHIO – Finisce a reti bianche la sfida del Corsini tra Fucecchio e Massese, ma l’assenza di reti non deve ingannare. È stata infatti una sfida combattuta e divertente, dove gli ospiti hanno avuto maggiori occasioni (altra sontuosa prestazione di Del Bino), ma anche i ragazzi di Dell’Agnello hanno saputo controbattere colpo su colpo. Sono proprio i fucecchiesi a partire meglio con Falconi, Cioni e Arapi, poi al 21’ è Andrei a sprecare una grande chance per gli ospiti. Lo stesso Andrei, dopo un’altra conclusione a fil di palo di Arapi, si rende pericoloso al 35’, ma solo davanti a Del Bino spreca malamente. Apuani più determinati in avvio di ripresa con Baracchini che calcia clamorosamente fuori al 47’ da ottima posizione e Cornacchia che coglie la traversa dal limite dell’area. Sulla respinta del legno si avventa Marchini, ma non centra lo specchio. Al 59’ e al 72’, invece, è il portiere locale Del Bino a salire in cattedra con due interventi prodigiosi ravvicinati su Cornacchia ed un’altra bella parata su Bonini. L’ultima chance capita però al Fucecchio, sui piedi di Cenci, il cui tiro fa la barba al palo e fa scorrere un brivido sulla schiena di tutta la panchina massese. Si.Ci.