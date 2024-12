Eccellenza: alle 14.30 il mezzolara fa visita al faenza ultimo. Il Medicina Fossatone va ko a Coriano. Lo Zola sfida l’Arcetana

Sconfitta in terra romagnola per il Medicina Fossatone che, nell’anticipo andato in scena ieri pomeriggio sul terreno di gioco della capolista Tropical Coriano, è caduto 1-0. Tutte le altre bolognesi che militano in Eccellenza scenderanno regolarmente in campo oggi alle 14,30. Restando nel girone B, la seconda della classe Castenaso (che mercoledì ha impattato 2-2 nel recupero esterno contro l’Osteria Grande) cercherà di avere la meglio del Vis Novafeltria (si gioca al ‘Pietro Zucchini’ di Budrio), mentre il Mezzolara, attualmente terzo, sarà di scena sul campo del fanalino di coda Faenza. La neo-promossa Osteria Grande, sesta e a ridosso della zona playoff, cercherà di dare continuità ai buoni risultati nel match casalingo contro il Pietracuta mentre il Granamica, reduce da un periodo no, cercherà di uscire indenne dal terreno di gioco del Sant’Agostino.

Per quanto riguarda invece il girone A, lo Zola Predosa – unica bolognese che vi milita – cercherà di battere a domicilio l’Arcetana. Terzo in classifica, l’imbattuto team di Nicola Zecchi ha recuperato in settimana la sfida sul campo della corazzata Vianese riuscendo a strappare un ottimo pareggio a reti bianche.