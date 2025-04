Recanatese sfida Teramo: lotta per la salvezza contro la seconda forza del campionato

Recanatese e Teramo sono attualmente divise da 20 punti in classifica: questo basta ed avanza per comprendere le difficoltà che questo pomeriggio attenderanno i giallorossi, opposti alla seconda forza del campionato che, tra l’altro, non ha ancora del tutto abbandonato le speranze di lottare per il massimo obiettivo. Dopo qualche inciampo iniziale, il cammino degli abruzzesi è stato lineare e si è mantenuto sempre su altissimi livelli, il percorso dei leopardiani è stato notevolmente più accidentato e, di recente, quando sembrava che ci fossero davvero i presupposti per risollevarsi e garantirsi un finale di stagione tranquillo, sono arrivate un paio di sconfitte che hanno messo il gruppo di fronte alla cruda realtà che si dovrà lottare ancora con il coltello tra i denti per raccogliere, nelle ultime partite, i 5 o 6 punti che mancano per l’approdo della salvezza. Il presupposto della gara odierna dovrà essere proprio questo: la Recanatese è obbligata a gettare sul piatto della bilancia le armi della determinazione e della combattività, cercando soprattutto di concedere meno chances possibili agli avversari che si sono dimostrati particolarmente abili nello sfruttare al meglio le occasioni nelle partite in trasferta, come hanno "sperimentato" a loro spese Ancona, Senigallia e Civitanovese. Senza lo squalificato Bellusci quindi il reparto arretrato sarà affidato all’esperienza di Cusumano (match winner contro la Vigor nell’inedito ruolo di centravanti) ed Edoardo Ferrante, affiancati dall’under Marchegiani. Inamovibili, sulle fasce, Mordini e Daniel Ferrante c’è il consueto ballottaggio tra centrali, con Alfieri, Giandonato e Raparo in lizza per due maglie. La formazione quindi è praticamente fatta, confidando anche che in prima linea Spagna, Zini ed anche D’Angelo ritrovino confidenza con la rete perché non si può prescindere da questo se si vuole puntare al risultato pieno. Occhio anche al centrocampo ospite dove il faro è rappresentato dall’esperienza e dalla qualità dell’ex sambenedettese Angiulli ma attenzione anche all’estro di Pietrantonio, capace spesso di spostare gli equilibri. Nel frattempo secondo scivolone consecutivo della Juniores battuta di misura, 1-0, nel derby di Civitanova con i baby giallorossi al secondo posto del girone G.

Probabile formazione: Del Bello; E.Ferrante, Cusumano, Marchegiani; D.Ferrante, Alfieri, Giandonato, Mordini, D’Angelo; Spagna, Zini.