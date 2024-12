Eccellenza: alle 14,30 sul campo di casa si torna in campo dopo la campagna di rafforzamento. Sant’Agostino col Pietracuta, c’è la novità Laurenti

Dopo aver trangugiato l’amara Medicina, il Sant’Agostino in settimana si è leccato le ferite e si appresta a riscattare la sconfitta per 3-1 con il Pietracuta nel campo di casa (ore 14.30). La formazione riminese è quarta in classifica, nella prima parte del girone d’andata era stata anche in testa. Attenzione a Samuele Zannoni, ex Under 21 del San Marino, prelevato in estate dal Torconca, dove aveva segnato 17 gol tra campionato e play out, e Alberto Rivi, un centravanti con trascorsi in Eccellenza nella Portuense, a segno proprio domenica con il Faenza, sua la rete del definitivo 1-1. Sant’Agostino a ranghi ridotti contro i rossoblù romagnoli. Salteranno la gara Vanzini e Costantino, che hanno guadagnato anzi tempo gli spogliatoi a Medicina, espulsioni che hanno costretto i biancoverdi e finire in nove. Inoltre indisponibili anche Fiorini e Sarti, rientrano dopo alcune settimane ai box capitan Iazzetta e Anostini. Ruggero Ricci non potrà schierare i nuovi acquisti Armaroli e Valesani, entrambi difensori centrali di categoria: il primo arriva dallo Zola Predosa, dove ha giocato con l’ex ramarro Gilli, ma vanta trascorsi nel Masi Torello Voghiera, un elemento che Ricci ha già allenato e sa cosa può dare. Il secondo ha giocato a Corticella in serie D, l’anno scorso e quest’anno nel Granamica. L’esordio è rinviato al turno successivo. Il Sant’Agostino vuole ampliare anche il parco attaccanti, cerca un paio di punte, perché è sfumato l’arrivo di Amadou Touré dal Teramo, che non intende cederlo. In casa ramarra ci si può consolare alla grande per l’arrivo di Gianluca Laurenti (nella foto), bomber di 34 anni, ex Spal e Modena, proveniente dal Porto Viro. Un colpo di mercato che corona un lungo corteggiamento di mercato. Torniamo al Pietracuta, un brutto cliente secondo il direttore sportivo Marco Secchieroli: "E’ una squadra che staziona ai piani alti dall’inizio del campionato, dispone di un organico importante, con 6-7 elementi di categoria superiore. Il punto di forza è il centrocampo, ma anche l’attacco è competitivo. E’ una squadra solida, che segna molto".

Franco Vanini