ECCELLENZA: BALDACCIO. Mercuri evita la sconfitta. Rufina fermata sul pari

RUFINA

2

BALDACCIO BRUNI

2

RUFINA: Valoriani, Sequi, Bianchi, Maccari, Grazzini, Ballini, Falugiani (67’ Falcini), Somigli M., Di Vico, Tanini (93’ Ferretti), Celli. All. Diotaiuti.

BALDACCIO: Vaccarecci, Piccinelli, Perfetti, Adreani, Mambrini, Bruschi, El Mohtarim (74’ D’Aprile), Torzoni (82’ Giovagnini), Boriosi (62’ Autorità), Mercuri, Sbardella (54’ Tresa). All. Baldolini.

Arbitro: Borriello di Pontedera.

Reti: 4’ Sbardella, 34’ Di Vico, 69’ Di Vico, 77’ Mercuri rig.

RUFINA – Dopo soli 4’ Sbardella segna per la Baldaccio che viene raggiunta al 34’ da Di Vico, il quale sfrutta un ottimo cross dalla destra. Al 69’ i bianconeri di Diotaiuti ribaltano la situazione ancora con Di Vico, che devia in rete in spaccata un cross. Al 76’ un fallo di Bianchi (espulso per doppia ammonizione) concede un rigore che Mercuri trasforma per il 2-2.