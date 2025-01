Eccellenza. Bene Camaiore e Real. Il Viareggio su Bracco

A 11 turni dalle fine il Camaiore si ritrova con un vantaggio di 8 punti sulla seconda (che ad oggi è il Castelnuovo della ’Faina’ Vangioni) e nella prossima giornata d’Eccellenza affronterà il Viareggio. La capolista bluamaranto ha fatto un ottimo punto a Cenaia con prova gagliarda nonostante le pesanti assenze. Ma il Camaiore è stato costruito assai bene in estate e questo permette di mascherare pure certe defezioni. "Per il tipo di partita che era, credo sia stata una delle migliori prestazioni della nostra stagione – commenta il tecnico Cristiani – questi ragazzi meritano solo i complimenti, per solidità, compattezza, gioco, letture e concentrazione". Contro il Viareggio sabato gli rientreranno capitan Zambarda in difesa e il capocannoniere Chiaramonti in attacco... mentre le zebre non avranno gli squalificati Bertacca e Luca Remedi. Proprio il Viareggio sta attraversando un altro momento negativo, avendo fatto solo 2 punti nelle ultime 3 gare. I bianconeri hanno un problema di sterilità offensiva ma anche di poche alternative a disposizione per cambiare a gara in corso. "Per noi gli ultimi 20 metri di campo sono diventati un tabù – dice mister Amoroso – serve più cattiveria... e magari qualche episodio a favore. Facciamo fatica a far gol". La società dovrebbe ampliare la rosa numericamente e qualitativamente. Finisse oggi il campionato il Viareggio (come la Massese, però finalista di Coppa domani) sarebbe fuori dai playoff. Sul mercato urge un rinforzo in mediana e uno davanti... dove si sta sondando il classe 2005 Niccolò Bracco, cresciuto nel settore giovanile dello Spezia prima di vestire la maglia della Fezzanese e, nella prima metà di questa stagione ’24/25, del Seravezza in Serie D.

L’unico team versiliese a vincere nella domenica passata è il Real Forte Querceta (al 2° successo di fila), capace grazie al gol-partita del 2004 Filippo Panicucci (al 5° sigillo in bianconerazzurro) di portar via 3 punti di platino da Ponsacco. L’allenatore Buglio è "fiducioso di risalire la china".