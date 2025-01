Eccellenza. Biglietto rimborsato dopo la sconfitta per 7-0

Nobile gesto da parte del presidente del Fucecchio Luca Lazzari, protagonista nel girone A del campionato di Eccellenza, che domenica scorsa alla prima del nuovo anno dopo la sosta per le festività natalize è stato battuto per 7-0 a Perignano. Una debacle inspiegabile per quanto fatto vedere finora dalla squadra di mister Targetti, subentrato in corsa a Dell’Agnello. I bianconeri sono infatti appena fuori dalla zona play-off e nelle precedenti partite hanno sempre tenuto ottimamente il campo al di là del risultato finale. Domenica scorsa invece la squadra non è praticamente scesa in campo con il Perignano che fin dalle prime battute ha dimostrato maggior determinazione e voglia di vincere. Così ieri il massimo dirigente bianconero ha deciso di informare tutti gli sportivi fucecchiesi presenti sulle tribune del Matteoli che, in occasione della gara casalinga di domenica prossima alle 14.30 contro il Viareggio, potranno chiedere presso la biglietteria dello stadio Corsini il rimborso del biglietto pagato a Perignano. Una iniziativa commentata con favore sui social, attraverso una serie di figure che simboleggiano gli applausi, anche da un fucecchiese illustre come Massimiliano Alvini, attuale tecnico del Cosenza in Serie B.