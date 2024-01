Eccellenza. Bmg, blitz a Pierantonio. Narnese-Nestor, brividi

PERUGIA – La terza giornata di ritorno del campionato di Eccellenza si è aperta con la vittoria per 3-0 dell’Atletico Bmg a Pierantonio. Stesso risultato della gara d’andata, con Proietti ancora una volta a segno con una doppietta. Ad aprire le marcature il classe 2004 Paciotti per una vittoria che consente alla Bmg di scavalcare il Pierantonio salendo a quota 25 in classifica, a 2 punti dalla zona playoff in attesa dei risultati odierni. La diciottesima giornata, con fischio di inizio alle ore 14,30 su tutti i campi, si completerà con queste sfide.

Ellera-Città di Castello: il successo nel derby con il Lama ha rilanciato i tifernati che adesso sognano il colpaccio in casa di una squadra in gran salute come l’Ellera.

Lama-Terni Fc: vietato sbagliare tra le mura amiche per la compagine di Caporali dopo il ko nel derby. Il Terni Fc, dal canto suo, dopo aver sprecato due chance per ridurre il gap dall’Acf Foligno capolista, sa di dover provare il blitz.

Narnese-Nestor: dopo il successo sfumato all’ultimo tuffo contro il Tavernelle, la Nestor arriva al Gubbiotti a caccia di punti per abbandonare l’ultimo posto, ma la Narnese vuole a tutti i costi riavvicinare la zona playoff.

Olympia Thyrus-Acf Foligno: guai a commettere un altro passo falso per la capolista dopo gli ultimi due ko di fila. I ternani però, in casa, sono da prendere con le molle.

Pontevalleceppi-Castiglione del Lago: nove risultati utili di fila per i lacustri che, dopo aver battuto anche l’Acf Foligno, non vogliono più fermarsi ma la Polverini band, in questa stagione, si è sempre confermata ammazzagrandi.

Spoleto-Branca: punti pesantissimi per entrambe le formazioni reduci da un periodo no e chiamate a risollevare la china.

Tavernelle-Angelana: autentico spareggio playoff al Moratti. Per l’Angelana un punto nelle ultime 4 giornate, i gialloverdi di casa viaggiano invece a gonfie vele.