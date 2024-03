Eccellenza. Brescello male nel recupero. Cade in casa con la Fidentina

BRESCELLO/PICCARDO

0

FIDENTINA

1

BRESCELLO/PICCARDO: Caccialupi, Zaccariello (40’st Rossi), Rizzi (20’st Enamli), Marmiroli, Galeotti (30’st Rodriguez), Cocconi, Fomov, Sarzi Maddidi, Bernasconi, Truffelli, Caffarra (10’st Gianferrari). A disp.: Aimi, Aloi, Manghi, Tagliapietra, Carra. All.: Fontana

FIDENTINA: Ghiretti, Leporati,

Visconti, Petrelli, Rieti, Lorenzani, El Hani (30’st Casarini), Varani, Ferrara (12’st Mastaj), Terranova (25’st Spagnoli), Del Grosso (50’st Agostinelli). A disp.: Mora, Ferri, Quenda, Pellegrini, Alfieri.

All.: Montanini

Arbitro: Budriesi di Bologna

Rete: Terranova su rigore all’11pt.

Note: ammoniti Petrelli e Gianferrari.

Nel recupero della

28esima giornata arriva il secondo kappao di fila per la Brescello/Piccardo, che dà speranze alla Fidentina quartultima in classifica. Brescello fermo a 40 punti, +8 sui playout e -5 dai playoff. Pronti, via e Ghiretti si supera su Fomov.

All’11 rigore parmense per contatto tra Cocconi e El Hani: Terranova non sbaglia. I reggiani perdono un po’ la bussola e la Fidentina sfiora il raddoppio prima con Del Grosso (palo sfiorato) e poi con Ferrara (fuori da pochi passi).

Nella ripresa tanto Brescello, con Fomov e Cocconi che sfiorano il pareggio.

A due minuti dal novantesimo Rossi appena entrato semina il panico, cross e palla di poco a lato del palo di Truffelli.

Evidentemente non è proprio giornata.