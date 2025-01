ECCELLENZA. Carpita pronto: 150 presenze bianconere

Domenica prossima contro il Castelnuovo al Marco Polo il capitano del Viareggio Andrea Carpita raggiungerà le 150 presenze in gare ufficiali con le zebre. Un traguardo importante per colui che rappresenta un simbolo del Viareggio, incarnando ancora quel significato di "bandiera" che nel calcio moderno va sempre più perdendosi. La prima presenza di Carpita risale al 2006 con l’Esperia contro il Cascina in Serie D ad appena 18 anni. Il portiere viareggino (che lunedì sera è stato ospite del programma social/tv ’Palla al centro’ fornendo molti spunti interessanti sull’annata delle zebre) è stato capace di vincere con la squadra della sua città ben 5 campionati in altrettante categorie, dalla D alla Seconda categoria.