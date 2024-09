Eccellenza. Castelnuovo contro la Cuoiopelli: Satti c’è

Oggi, alle 15, al "Nardini" il Castelnuovo ospita i biancorossi della Cuoiopelli, reduci dalla sconfitta casalinga di domenica scorsa con la Sestese. Per il Castelnuovo è, invece, il debutto, dopo che, sette giorni fa, l’incontro a Ponte Buggianese non si era disputato per l’allerta meteo che aveva consigliato al Comune la chiusura del campo.

"Siamo al debutto in campionato – commenta l’allenatore Andrea Gatti (foto) – e i ragazzi sono pronti e vogliosi di iniziare con il piede giusto. Stiamo lavorando intensamente dal 5 agosto e questa prima partita rivelerà il livello di condizione raggiunto. Purtroppo mancheranno ancora diversi ragazzi, anche se i tre alle prese con problemi muscolari (Pera, Camaiani e Satti) cominciano a vedere la via di uscita. Per loro non vogliamo accelerare il recupero, rischiando, magari, ricadute. Francesco Satti sarà fra i convocati, ma partendo dalla panchina. Comunque ho a disposizione un gruppo di ragazzi in gamba e chi scenderà in campo darà il meglio di sé e sono sicuro che lotterà anche per i compagni assenti".

Tra i gialloblu mancherà anche Ramacciotti per squalifica. Nella Cuoiopelli gioca anche un "ex" che ha lasciato un buon ricordo a Castelnuovo: il portiere Nicola Papeschi, 54 presenze in campionato.

La squadra di Santa Croce sull’Arno è allenata da Francesco D’Addario, per anni impegnato nei settori giovanili di Margine Coperta, Real Vinci, Tau (con cui ha vinto il titolo regionale "Allievi"). La Cuoiopelli disputa l’Eccellenza continuamente dal 2014. Quest’anno è stata allestita una formazione giovane, composta da ragazzi nati nell’arco che va dal 2003 al 2006, insieme ad alcuni più esperti come il portiere Papeschi, i difensori Klej e Nannetti, il centrocampista Mancino, gli attaccanti Maglio, Campo e Turini.

In passato hanno indossato la maglia della Cuoiopelli giocatori diventati, poi, celebri come Luciano Spalletti, Renzo Ulivieri, Massimiliano Allegri, Fabrizio Lorieri, David Balleri, Cristiano Lucarelli, Marco Landucci.

Dino Magistrelli