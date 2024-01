Eccellenza, Castiglionese a Pontassive e Baldolini con la Rondinella. Becattini sfida Zacchei. C’è Terranuova-Foiano

AREZZO

Torna in campo l’Eccellenza con un turno infrasettimanale che scatterà alle 14.30 in punto. Tra le partite di cartello c’è il derby aretino, quello tra Valdarno e Valdichiana, tra Terranuova e Foiano, terza contro quinta divise da solo sei punti in classifica. "Siamo consapevoli di potercela giocare fino all’ultimo minuto" ha detto il tecnico del Terranuova, Becattini. "Cercheremo di esprimere il nostro gioco senza aver paura di nessuno" ha aggiunto il capitano Alessio Sacconi, autore del gol di sabato scorso. Gli amaranto di Zacchei sono andati invece ko con la Sinalunghese, che è riuscita ad aggiudicarsi il derby della Valdichiana per 3-1. All’andata, allo stadio dei Pini, finì 1-0 per i biancorossi.

Per la Castiglionese invece ecco la trasferta in casa del Pontassieve. Dopo tre pareggi consecutivi per 0-0 la formazione di Roberto Fani trova l’ultima della classe, con la peggior difesa di tutto il girone B per provare a tornare ai tre punti che mancano ormai dal 10 dicembre scorso. Nonostante questo però la Castiglionese è rimasta incollata alla zona playoff, lontana un solo punto. Per la Baldaccio Bruni invece oggi alle 14.30 ci sarà la sfida contro la Rondinella Marzocco. appuntamento delicato tra una Baldaccio in salute e una Rondinella che insegue a tre punti la formazione della Valtiberina. I ragazzi di Baldolini sono ben lontani dalla zona rossa e quella di oggi potrebbe essere l’ennesima prova di maturità da affrontare senza patemi d’animo cercando magari di ottenere il massimo contro la formazione fiorentina.

Il quadro di questa giornata si completa poi con Colligiana-Signa, Firenze Ovest-Fortis Juventus, Scandicci-Audax Rufina e Asta-Mazzola Valdarbia. Mentre la Lastrigiana osserverà un turno di riposo, la capolista Siena darà vita al derby in casa della Sinalunghese.

Francesco Tozzi