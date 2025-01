Eccellenza. Castiglionese, i viola giocano d’anticipo

AREZZO

La Castiglionese gioca d’anticipo. I viola scenderanno in campo questo pomeriggio alle 14.30 sui campi dell’Olmoponte alle porte di Arezzo. La squadra di Fani affronterà per l’occasione il Lanciotto, formazione che staziona nella parte bassa della classifica. Per Fani c’è da ritrovare un successo che tra campionato e Coppa manca da quattro partite. Un digiuno che è costato l’eliminazione dalla Coppa e soprattutto il primo posto domenica scorsa con il sorpasso di Scandicci e Colligiana. La vetta è comunque lontana solo un punto. Assente quasi sicuramente Adami in maglia viola per problemi fisici, da capire eventuali novità in formazione. Intanto a Foiano è stato esonerato Argilli e la squadra è passata al suo secondo Nicola Santoni. Da capire se tale scelta resterà fino al termine della stagione o se gli amaranto opteranno per un cambio in panchina nelle prossime ore, certamente dopo la gara di domenica contro la Lastrigiana.