Eccellenza. Chiesanuova costretto a giocare fuori la gara interna. A Villa San Filippo il match contro l’Osimana

Indiscrezione confermata, sarà il Comunale di Villa San Filippo la sede domenica della penultima uscita interna del Chiesanuova. Nonostante dal 18 febbraio sia tornato disponibile il "Sandro Ultimi", la squadra biancorossa dovrà tornare in territorio sangiustese per confrontarsi con l’Osimana. Era una decisione annunciata dopo gli episodi penosi che avevano visto i tifosi osimani "protagonisti" in Umbria per la Coppa Italia e infatti la Questura ha disposto il trasferimento per motivi di ordine pubblico. La squadra di Mobili ritroverà Villa San Filippo dopo avervi già giocato 7 partite delle 13 da considerarsi casalinghe, ce ne sono state pure a San Severino, Filottrano e Recanati… Un campo altrui che ora non spaventa più come mesi fa, è diventato familiare col tempo e tutto sommato fonte di un bilancio positivo: 11 punti fatti, due soli ko con Tolentino e Civitanovese e successi pure con Montefano e Castelfidardo. Mister Mobili sta preparando una gara speciale, non solo perché fresco ex. Questo terz’ultimo turno di Eccellenza può essere decisivo per il sogno-vetta, perché le prime due si scontreranno tra loro a Civitanova. E il Chiesanuova, terzo e a forza4 (quattro vittorie di fila) sarà chiamato a mettere al tappeto una rivale scomoda. L’Osimana infatti all’andata si impose 2-0 con reti ravvicinate dell’ex Tittarelli (che non aveva mai segnato) e del capocannoniere Alessandroni. Inoltre i giallorossi, settimi, sono in un buon momento venendo da 4 risultati utili e 2 vittorie senza subire reti.

Andrea Scoppa