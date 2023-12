Eccellenza, chiude bene l’anno il Castelfidardo. Osimana, la Coppa vale mezza stagione. Festeggia la Jesina

Solo due giorni alla finale di Coppa Italia di Eccellenza tra Osimana e Maceratese che si giocherà dopodomani, alle 20, al Bianchelli di Senigallia. Ieri è scattata la prevendita dei tagliandi (10 euro, biglietto gratuito per i nati dall’anno 2008). A Osimo si potranno acquistare i tagliandi nominativi (pertanto occorre il documento d’identità) allo stadio Santilli (dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 20) e alla Rosticceria Angolo dei Sapori in via Einaudi. La vendita dei biglietti terminerà giovedì alle 11.30. Importante munirsi prima del biglietto in quanto giovedì sera allo stadio non saranno aperti i botteghini. L’Osimana è considerata la squadra di casa e avrà il settore della tribuna coperta. La squadra di mister Alberti (nella foto) è reduce dall’ultima giornata da uno 0-0, il secondo di fila, in campionato contro l’Urbino.

Colpo grosso invece per la Jesina per chiudere il 2023. Mister Simone Strappini nell’immediata vigilia l’aveva detto: "Siamo a casa nostra perciò dobbiamo fare una grande partita". Detto fatto. La Jesina al Carotti non sbaglia e con un rigore del solito Trudo in pieno recupero rispedisce a casa a mani vuote la Civitanovese, salita a Jesi da prima della classe da sola. Dopo una partita rocambolesca terminata 9 contro 9. "Purtroppo siamo ingenui, non capiamo le situazioni – continua l’allenatore dei leoncelli –. Con due uomini in più facciamo subito falli in maniera scomposta e ci siamo ritrovati in 9 anche noi. A quel punto potevi anche perderla, perché la CIvitanovese ha qualità ed esperienza. Ma alla fine non posso che fare un applauso a tutti i miei ragazzi, perché hanno fatto una partita incredibile contro una squadra molto forte rischiando nel primo tempo di far gol due tre volte".

Vince anche il Castelfidardo a cui basta il gol di Guella nel finale del primo tempo per superare l’Atletico Azzurra Colli, ultimo della classe. Per i biancoverdi secondo successo consecutivo "e una prestazione maiuscola, il giusto coronamento per quello che danno in settimana in allenamento – le parole dell’allenatore dei fidardensi, Marco Giuliodori –. Il pallino del gioco l’abbiamo tenuto sempre noi tra le mani, forse avremmo dovuto chiudere il primo tempo anche sul 2-0 visto che abbiamo avuto alcune occasioni clamorose". Intanto nel massimo campionato regionale in testa alla fine del girone di andata ci sono il Chiesanuova, a sorpresa, grazie alla vittoria in rimonta contro il forte K-Sport Montecchio Gallo, e la Civitanovese.