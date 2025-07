Eccellenza. Civitanovese, si tratta ancora. È necessario altro tempo

La giornata di ieri è scorsa senza particolari novità in merito al futuro della Civitanovese. E non è affatto un segnale positivo per i tanti tifosi che speravano in una chiusura delle operazioni in tempi brevi. Nei giorni precedenti, erano in tanti infatti a sostenere che quella di ieri avrebbe dovuto essere una data spartiacque, giorno dell’eventuale chiusura delle operazioni, o contrariamente, di un abbandono della trattativa. Alla fine non sarebbe accaduto nulla di tutto ciò. Nessun incontro dal notaio, a quanto pare, e diversi anche i telefoni irraggiungibili. C’è chi rimanda ogni discorso alla giornata di domani, ma andando avanti di rimando in rimando si rischia il nulla di fatto. Certo, le possibilità che il club rossoblù passi dalle mani dell’attuale patron Mauro Profili a quelle di Davide Ciaccia sono ancora molte, ma a questo punto lo scenario è molto meno scontato di quanto potesse esserlo qualche giorno fa. Si tratta di una vicenda complicata e sbrogliare la matassa appare sempre più un rebus.

La speranza è che prima o poi tutto possa chiudersi, in un senso o nell’altro, per permettere al club rossoblù di avere un futuro chiaro. In ogni caso, spetterà al patron Mauro Profili iscrivere la squadra al campionato di Eccellenza. Scaduti i contratti dei vari giocatori. Domizi, Diop e Brunet piacciono alla Recanatese, Passalacqua al Trodica. In stand by la situazione del capitano Ivan Visciano, il giocatore che attende le maggiori novità del momento perché potrebbe restare a Civitanova, se ricevesse importanti garanzie. C’è una stagione da organizzare ed è il tempo di gettare le basi per la Civitanovese di domani.

f.r.