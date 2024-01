Eccellenza. Colpaccio Pontassieve, arriva Ribeiro

In Eccellenza colpo grosso di calciomercato di caratura internazionale per il Pontassieve, che sta rinforzando la squadra con l’obiettivo della salvezza. Agli ordini di mister Marchionni arriva Cariolano Ribeiro Valdemir Junior, centrocampista giramondo classe 1995 che porterà forza, esperienza e valore tecnico alla squadra. . Cresciuto fino ai diciannove anni tra le file del Flamengo, storico club di Serie A brasiliana, Valdemir Junior si è poi trasferito per una stagione in Segunda spagnola, nello Xerez CD, prima di continuare la propria carriera in squadre di Serie C e D iberiche. Dopo aver collezionato esperienze in Polonia, Germania, Albania e Grecia, ecco il trasferimento a titolo gratuito al Pontassieve dall’Aera Afantou.

Nel suo curriculum anche due presenze e un gol con il Brasile Under 15 e tre presenze e un goal nel Brasile Under 17. Le caratteristiche ci sono tutte per ottenere un salto di qualità ed un’iniezione di fiducia a tutta la squadra, a ritmo di samba.

F. Que.